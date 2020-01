Kleine Zeitung +

Rotes Kreuz Sie sind bei Katastrophen zur Stelle und suchen Verstärkung

Die Katastrophenhilfseinheit des Roten Kreuzes in Spittal ist vor Ort, wenn schnelle Unterstützung bei Katastrophen gefragt ist. So wie am Stefanitag, als es einen Großeinsatz wegen Lawinenabgängen am Ankogel gab.