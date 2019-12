Wer sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wo man in Gesellschaft auf den Jahreswechsel anstoßen kann, dem liefern wir hier einen Überblick über Silvesterfeiern in Oberkärnten.

Silvesterfeuerwerk am Kap 4613 um 17 Uhr © KK/MTG

Ein echter Knaller ist Silvester traditionell am Millstätter See: Auf dem Kap 4613 in Millstatt versetzt bereits um 17 Uhr ein Kinderfeuerwerk nicht nur die kleinen Besucher ins Staunen, wenn sich die Lichter auf der Seeoberfläche spiegeln. Das Feuerwerk für die Großen gibt es dann um Mitternacht im Schillerpark. Gusto auf den Jahreswechsel macht heuer auch die Silvesterparty beim Fischimbiss im Garten in Dellach am Millstätter See ab 17 Uhr.