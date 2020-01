Facebook

Kurt Buchacher, Julia Kerschbaumer und Kurt Schober © KK/Kerschbaumer, Pirker, Pleschberger

Die Kleine Zeitung wieder außergewöhnliche Kärntnerinnen und Kärntner, die im Jahr 2019 Großartiges geleistet haben, vor den Vorhang. In verschiedenen Kategorien stehen Nominierte zur Wahl. In der Kategorie "Regionale Größen" kann bis 19. Jänner 2020 für Kurt Buchacher, Julia Kerschbaumer oder Kurt Schober abgestimmt werden. Wir stellen unsere Oberkärntner Kandidaten vor. Machen Sie Ihren Favoriten zur regionale Größe. Verkündet und ausgezeichnet werden die Sieger der Kleine Zeitung-Publikumswahl am 30. Jänner 2020. Hier geht´s zur Wahl.