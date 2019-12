Facebook

Thomas, Magdalena und Eva Maria Glanzer mit den Kindern Emely und Jamie © Nicole Kari

In vielen Dingen sind sich Osttiroler und Oberkärntner einig. Was den Geschmack angeht, scheiden sich aber manchmal die Geister. Der beste Beweis ist die Debatte darüber, was einen waschechten Osttiroler Schlipfkrapfen von einer gestandenen Kärntner Kasnudel unterscheidet. Im Gasthof Marinelli in Dölsach macht Chef Thomas Glanzer die Schlipfkrapfen, nach einem uralten Rezept, das ihm eine Bäuerin aus Oberlienz weitergegeben hat. Seine Ehefrau Magdalena aus Irschen kocht die Kärntner Nudel für den Gastbetrieb nach dem Vorbild ihrer Oma. Worin unterscheiden sich die beiden Nationalgerichte? Eine humorvolle Küchenschlacht deckt Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf.