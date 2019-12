Skifahrer lösten am Ankogel in Mallnitz gleich drei Lawinen aus. Verschüttet wurde niemand. Augenzeugen üben Kritik am Verhalten der Freerider.

Rund 150 Retter waren bis weit nach Anbruch der Dunkelheit im Einsatz © Bergrettung Mallnitz

Bis spät in die Abendstunden waren am Stefanitag rund 150 Rettungskräfte am Ankogel in Mallnitz im Sucheinsatz. Tagsüber waren in dem Skigebiet in den Hohen Tauern gleich drei Lawinen abgegangen. Gegen 21.30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Zwei Personen konnten sich selbst befreien. Offensichtlich wurden keine weiteren Skifahrer verschüttet.