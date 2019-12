Facebook

Herbert Demoser ist im Alter von 83 Jahren verstorben © Kari, Klz Archiv

Herbert Demoser ist gestern, 26. Dezember, nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Der ehemalige Lehrer hat sich zeit seines Lebens intensiv mit der Geschichte seiner Heimat auseinandergesetzt und die Chronik seiner Wohnsitzgemeinde Obervellach in drei Bänden zu Papier gebracht. Nie müde, regionale Wurzeln zu erforschen, begann er 1989 mit seinem Geschichtsstudium und war seitdem Dauergast in den Kärntner Archiven. In seinen letzten Lebensjahren hat der gebürtige Drautaler noch unermüdlich an seiner Doktorarbeit über die Wandlungsprozesse innerhalb der vergangenen 250 Jahre im unteren Mölltal gearbeitet. "Es ist geglückt, er hat seine Dissertation fertig geschrieben", ist Irmgard Demoser stolz auf ihren Mann.