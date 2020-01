Facebook

Irina Lopinsky steht gemeinsam mit dem Salonorchester Metropol in Gmünd auf der Bühne © KK/Marion Lobitzer

Neujahrskonzert

Das Kulturreferat der Künstlerstadt Gmünd lädt am Samstag, den 4. Jänner zum Neujahrkonzert mit Irina Lopinsky & dem Salonorchester Metropol unter der Leitung von Hoshino Mitsugu vom Stadttheater Klagenfurt in die Lodronsche Reitschule in Gmünd. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, ab 19 Uhr gibt es einen Sektempfang. Karten sind im Vorverkauf um 13 Euro im Tourismusbüro in Gmünd unter Tel. (04732) 22 15 14 und an der Abendkassa um 15 Euro erhältlich.