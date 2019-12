Korina und Andreas Steiner eröffnen am Gmünder Hauptplatz im Frühjahr ein Café mit italienischem Flair, und das in alten Mauern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas und Korina Steiner im Innenhof des Bürgerhauses, das neue Heimat ihres Lokals "Lounge" wird © Nicole Kari

Das denkmalgeschützte Gmünder Bürgerhaus mit der Adresse Hauptplatz 25 wird groß umgebaut. Im Erdgeschoß – in den ehemaligen Räumlichkeiten der Buchhandlung Perauer – zieht bis Frühjahr 2020 neues Leben ein. Die Gastronomen Korina und Andreas Steiner, die seit acht Jahren das Café Lounge in Gmünd betreiben, wollen aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen mit ihrem Lokal umsiedeln: „Am Hauptplatz hoffen wir auf mehr Frequenz im Sommer durch Touristen. Das Gebäude, in dem wir derzeit noch eingemietet sind, ist stark sanierungsbedürftig."