Hermagor Erneute Treibjagd in Gebiet der Bundesforste empört Tierschützer

Bewegungsjagd in Bundesforste-Revier bei Hermagor weckt bei Kritikern böse Erinnerungen. Verantwortliche rechtfertigen sich: „Schonendere Form der Bejagung.“

Vor zwei Jahren sorgten diese Bilder für Empörung © Privat

Vor zwei Jahren sorgten zwei Treibjagden in einem Oberkärntner Revier der Österreichischen Bundesforste für heftige Kritik. Man habe über das Ziel hinausgeschossen, hieß es damals im Nachhinein. Weidmänner stießen sich an der in Relation zur Reviergröße aberwitzigen Zahl von Abschüssen. Von einer regelrechten „Trophäenjagd“ war die Rede.