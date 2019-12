In Oberkärnten wurde in der Nacht auf Sonntag in ein Hotel eingebrochen. Wieviel Geld die Diebe erbeuten konnten, ist noch unklar.

In ein Oberkärntner Hotel wurde eingebrochen (Symbolfoto) © APA/Fohringer

In der Nacht auf Sonntag wurde in ein Hotel im Bezirk Spittal an der Drau eingebrochen. Die Täter stahlen dabei einen etwa 50 Kilogramm schweren Tresor, den sie in ein nahegelegenes Waldstück transportierten und aufbrachen. Beim Einbruchsdiebstahl wurde Bargeld in bisher unbekannter Höhe gestohlen.