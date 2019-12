Mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuteten die Täter in der Nacht auf Samstag bei Einbrüchen in Radenthein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit ungewöhnlichen Einbrüchen beschäftigt sich die Polizei in Radenthein © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Waren diese Täter hungrig oder haben sie nur ungewöhnliche Ziele für ihre Einbrüche ausgesucht? Jedenfalls brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in eine Käserei und in eine Pizzeria in Radenthein ein. Die beiden Örtlichkeiten sind nur 400 Meter voneinander entfernt.