Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pizza war bereits total verkohlt © FF Radenthein

Feueralarm Samstag in der Früh in Radenthein. Gegen 7.45 Uhr schlug dort ein Rauchmelder in einer Wohnung an. Die FF Radenthein rückte mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann aus. Nachbarn und Feuerwehrleute klopften mehrmals an die Wohnungstüre im zweiten Obergeschoss. Der 25-jährige Bewohner reagierte jedoch nicht.