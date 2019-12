Facebook

Hinter dem „TECHtelmechtel“-Podcast stecken Clemens Kleinlercher und Alexander Schöffmann © Eder Florian

In Sache Podcasts - also Audioformate - kann man in Osttirol nicht gerade wählerisch sein. Denn: Es gibt kaum welche. Der höchstwahrscheinlich beste Technik-Podcast aus Osttirol ist daher „TECHtelmechtel“. So zumindest wird es auf der Homepage www.techtelmechtel.fm betitelt.