Das "Maskottchen" des Sportbergs Goldeck und Drautaler Original "Kofla Hone" bringt Spenden, die im Atrio gesammelt wurden, per Rad in die Villacher Innenstadt.

Ausschnitt aus dem YouTube-Video für die Aktion © KK/Atrio/Lukas Dürnegger

In einem Video, das sich über die sozialen Netzwerke verbreitet, ruft das Einkaufszentrum Atrio gemeinsam mit dem Drautaler Original und Goldeck-Maskottchen "Kofla Hone" am Samstag, 21. Dezember, zur Radtour für den guten Zweck auf. Im Atrio werden nämlich noch Spenden gesammelt, die dem Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds zugute kommen. Die Spenden wird Kofla Hone direkt beim Ö3-Weihnachtswunder, das derzeit am Hans Gasser-Platz über die Bühne geht übergeben. Die Moderatoren Gabi Hiller, Andi Knoll und Robert Kratky moderieren bis 24. Dezember 120 Stunden lang live in einem Glas-Container in Villach.

Und wie übergibt Kofla Hone die Spenden an das Moderatoren-Trio? "Ja ganz normal, er fährt mit dem Radl". Und jeder der möchte, kann ihn bei seiner Tour von Sachsenburg bis Villach begleiten und an mehreren Stationen dazustoßen (siehe Route unten). Denn pro Person und gefahrenem Kilometer spendet das Atrio noch einmal 50 Cent.

Die Route 10.30 Uhr Abfahrt in Sachsenburg am Dorfplatz. 10.50 Uhr Weiterfahrt vom VAZ Möllbrücke 11.30 Uhr Treffpunkt Goldeck Talstation neu in Schwaig (Baldramsdorf) 12.40 Uhr Feffernitz Spar 13.10 Uhr Feuerwehrhaus Töplitsch 14.15 Uhr Station im Atrio Villach 15.00 Uhr Ankunft Hans-Gasser-Platz Villach beim Ö3-Weihnachtswunder.