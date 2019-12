Von Erdrutsch verletzt„Dass Vera lebt, ist unser schönstes Weihnachtsgeschenk“

Facebook

Für Michael und Vera Grechenig ist Weihnachten dieses Jahr besonders wichtig © (c) WILLI PLESCHBERGER

Die Verwüstung auf dem Hof von Michael Grechenig ist fünf Wochen nach dem Erdrutsch, der das Leben der gesamten Familie auf den Kopf gestellt hatte, noch immer zu sehen. Den 17. November werden die Bewohner des Zwenberges oberhalb von Reißeck nie mehr vergessen. Vera Grechenig war am späten Nachmittag im Tenn damit beschäftigt, Silo in den darunterliegenden Stall zu schaufeln, als sie von einem lauten Rumpeln überrascht wurde. „Da kam schon der erste Dreck bei der Tür herein und ich sprang auf die Seite. Dann wurde es finster und ich merkte, dass ich keinen Boden mehr unter den Füßen hatte“, erinnert sich die 34-Jährige.