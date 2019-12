Facebook

Hermann Kienzl, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Werner Mayer und Landespolizeidirektor-Stellvertreter Wolfgang Rauchegger (von links) © (c) LPD Kaernten

Oberstleutnant Werner Mayer kehrt als Bezirkspolizeikommandant in jenen Bezirk zurück, in welchem seine Laufbahn begonnen hat. „Mein exekutiver Werdegang begann 1990 im Bezirk Spittal/Drau, konkret in

Heiligenblut. Ab 1997 konnte ich als stellvertretender Bezirkspolizeikommandant erste Erfahrungen in der Führungsverantwortung erwerben. Nunmehr führt mich mein Weg zu meinen Anfängen zurück und der Kreis meiner dienstlichen Entwicklung schließt sich“, sagte Mayer anlässlich seiner Bestellung. Derzeit ist er noch Bezirkspolizeikommandant von Hermagor.