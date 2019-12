Facebook

Ein Passant, der den aus der Drau ragenden PKW gegen 9.30 Uhr bemerkte, verständigte die Einsatzkräfte. © Freiwillige Feuerwehr Spittal an

Am Donnerstag gegen 5 Uhr kam ein 31-jähriger Lenker mit seinem PKW auf einer Gemeindestraße in Spittal/Drau von der Fahrbahn ab und schlitterte in weiterer Folge in das Flussbett der Drau. Anschließend entfernte sich der Lenker, der bei dem Unfall unverletzt blieb, von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Verständigungen durchzuführen.