Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuerungen in der Gemeindebuchhaltung © Gina Sanders - Fotolia

Wie Bürgermeister Siegfried Ronacher (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 17. Dezember, mitteilte, führt die Stadtgemeinde Hermagor Pressegger See ab dem Haushaltsjahr 2020 das neue Gemeindehaushaltsrecht auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV) ein. Damit wird das bisherige, am ersten Blick weit besser nachvollziehbare System der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst.