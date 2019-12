Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde bei den Arbeiten schwer verletzt © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 24 Jahre alter Forstarbeiter aus dem Bezirk Spittal war am Mittwoch gegen 12.15 Uhr in der Innerfragant, Gemeinde Flattach, mit Aufräumungsarbeiten nach Windwürfen beschäftigt. Beim Aufarbeiten eines umgestürzten Baumes schnellte der unter Spannung stehende Stamm zurück und traf den Arbeiter. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 in das LKH Villach geflogen.