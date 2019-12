Kleine Zeitung +

Bahnüberbrückung Hermagor Diskussion im Gemeinderat über Erhaltungskosten

Noch besteht die Bahnüberbrückung Bürgerfeldstraße in Hermagor nur am Papier. Dennoch wird über sie heftig diskutiert, was sich bei der Gemeinderatssitzung gestern, Dienstag, einmal mehr zeigte.