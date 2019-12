1145 Päckchen wurden heuer in Spittal für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton gesammelt". Sie bringen Kindern in Moldawien Freude.

Spittaler unterstützten auch heuer die Aktion fleißig. 1145 Päckchen gehen nach Moldawien © KK/David Vogt

Unglaublich, mit wieviel Begeisterung auch dieses Jahr die Oberkärntner Kartons für bedürftige Kinder gepackt haben. 1145 Weihnachtsgeschenke sind zusammengekommen, die über die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" verteilt werden. Heuer gehen die Spittaler Geschenke an Kinder in Moldawien. Sina Gasser, die die Aktion im Raum Spittal koordiniert, zeigte sich sehr zufrieden von dem Ergebnis: „Heuer gab es im Vergleich zum Vorjahr wieder eine Steigerung, noch mehr Menschen haben ein Päckchen gepackt! Wie so oft kamen die meisten Päckchen kurz vor Schluss. Manche Abgabeorte wurden regelrecht überrannt.“