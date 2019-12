Facebook

Derzeit ist es alles andere als winterlich © KLZ/Jürgen Fuchs

Alles andere als winterlich und weihnachtlich präsentiert sich derzeit das Wetter. Der herrschende Südföhn treibt in Westösterreich die Temperaturen ordentlich in die Höhe. Am Dienstag hatte es etwa in Feldkirch um 4 Uhr früh 20 Grad. Auch am Mittwoch kletterten die Temperaturen in Richtung der 20-Grad-Marke. Um 13 Uhr verzeichnete die Wetterstation am Salzburger Flughafen 18 Grad. Föhnig und entsprechend mild ist es auch in Kärnten und Osttirol. Am Dienstag hatte es um 13 Uhr auf dem Feuerkogel acht Grad plus.