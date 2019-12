Facebook

René und Sabrina Podesser sowie Thomas Lugger sind „Solarjet“: Ihr neues Video wurde im Granitztaltunnel gedreht © Solarjet/Konstantin Kurasch

Wenn es Dunkel wird im Land, hat man das Bedürfnis mehr Licht zu machen. Der neue Song „Licht an!“ der Band „Solarjet“ passt daher gut in diese kalte und unwirtliche Zeit. Bandleader René Podesser (30) stammt aus Obervellach, Bassist Thomas Lugger (28) aus Möllbrücke. Die Band ist seit vielen Jahren ein Fixstern am österreichischen Musikhimmel. Podesser hat Kärnten zwar schon längst in Richtung seiner beruflichen Heimat Wien verlassen, kommt aber immer noch gerne nach Hause: Wie am 19. Dezember, wenn er beim Ö3-Weihnachtswunder in Villach auftritt.



„Daheim ist trotzdem Kärnten“, sagt René Podesser, aber beruflich muss es eben Wien sein. Der Song „Licht an!“ ist auch eine Art Neustart: In der Band ist jetzt auch Podessers Frau Sabrina (28). Das Duo „Letters for Jonah“ von Sabrina und René Podesser geht jetzt sozusagen in „Solarjet“ auf: „Uns fehlte immer die Zeit, daher haben wir uns gefragt, wie wir das lösen können. Deshalb haben wir das jetzt zusammengeführt“, erklärt René Podesser. „Licht an!“ wurde übrigens im Granitztaltunnel gefilmt: Klaustrophobisch sei das gewesen. Aber dem neuen Video (Relaunch war am 6. Dezember) hat es gut getan. Beim Video waren auch Kärntner am Werk: „Step2“ setzten die Band gekonnt in Szene.