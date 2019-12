Facebook

Nena mit Hubert Waldner auf der Bühne. © Hans Jost

Nach ihrem großen Nassfeld-Opening-Konzert am Wochenende genießt Nena mit ihrer Familie auch noch einige Tage Winterurlaub in Tröpolach. Für Hubert Waldner, Profimusiker aus dem Gailtal, war das Nena-Konzert jedoch ein großartiger Erfolg und sogar ein kleines vorweihnachtliches Geschenk. Er durfte unter begeisterten „Hubert“-Rufen Nena am Saxophon zum Song "Fragezeichen" begleiten. Dazu gekommen ist es, weil er einfach gefragt hat. „Ich habe gesehen, dass Nena ins Gailtal kommt und habe mich als Saxophonist angeboten. Erst kam eine Absage, dann von ihrem Ehemann und Manager eine Zusage“, erzählt Waldner.