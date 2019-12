Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An der Nordseite der Karawanken bläst der Jauk-Wind © KLZ/Markus Traussnig

Alles andere als winterlich sind am Dienstag die Temperaturen in Westösterreich. Der Südföhn sorgt dort für Plusgrade im zweistelligen Bereich. Um 4 Uhr hatte es in Feldkirch zum Beispiel 20 Grad. Am Vormittag um 10.30 Uhr waren es immer noch 18 Grad. Einen richtigen Südföhn gibt es in unserem Bundesland nicht. "In Kärnten gibt es föhnige Tendenzen", sagt Werner Troger von den meteo experts in Lienz. So etwa an der Nordseite der Karawanken, wo der sogenannte Jauk-Wind bläst.