Seit Wochen werden die 18 Bewohner des Grafenbergs mit dem Hubschrauber versorgt, weil die Straße in das 1300 Meter hoch gelegene Bergdorf nach den Unwettern an mehreren Stellen abgesessen ist. Ab Mittwoch ist die Straße wieder befahrbar.

Die Straße auf den Grafenberg ist ab Mittwochabend wieder befahrbar © KK/KURT SCHOBER

Seit vier Wochen sind 18 Bewohner der Ortschaft Grafenberg in Flattach von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zufahrtsstraße in das 1300 Meter hoch gelegene Bergdorf war nach den Unwettern am 17. und 18. November an mehreren Stellen komplett weggerissen worden. In den vergangenen Wochen wurden die Hangsicherungsmaßnahmen und der Wiederaufbau der vier abgesessenen Straßenabschnitte mit Hochdruck vorangetrieben. Währenddessen wurden die Bewohner von Hubschraubern mit Lebensmitteln, Viehfutter, Treibstoff und allem Nötigen versorgt.