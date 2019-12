Brandalarm gab es in der Nacht auf Dienstag in Nötsch. Im Rohr der Absauganlage einer Holzbaufirma kam es zu einem Schwelbrand, der von einem Arbeiter entdeckt wurde.

Den Feuerwehren gelang es rasch den Schwelbrand einzudämmen © (c) APA/BARBARA GINDL

Am Montag gegen Mitternacht heulten in der Gemeinde Nötsch die Feuerwehrsirenen. In einer Holzbaufirma war ein Schwelbrand ausgebrochen. In einem Rohr der Absauganlage war es zu einer Überhitzung gekommen.