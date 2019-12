Magische Reise ins Reich der Fantasie für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene im Ortenburgerkeller in Spittal. Nächste Vorstellung am 20. Dezember 2019.

Die Märchen-Pyramide vereint drei Märchen und nimmt kleine und große Besucher mit auf eine magische Reise © KK/Günter KRAMMER

Im Ortenburgerkeller in Spittal wurde das Stück "Die Märchen-Pyramide" gespielt. Der Schauspieler Marcus Thill, Obmann des Vereins „Theater-Rakete", hatte die Idee, drei europäische Volksmärchen in einem Theaterstück zu vereinen. Musikalisch umrandet von der Kärntner Cellistin Jana Thomaschütz taucht er in eine Welt voller Fantasie und zauberhaufter Wesen ein. Nacherzählt werden „Tartari-Barbari" aus Frankreich, „Maruschka und die zwölf Monate" aus der Slowakei und „Der Wunderbaum" aus Rumänien.