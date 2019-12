Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unfall auf der Katschbergbundesstraße © FF Eisentratten

Am Sonntag gegen 15.30 Uhr prallte ein 60-jähriger Pkw-Lenker aus Königs Wusterhausen/Deutschland auf der Katschbergbundesstraße (B 99) in der Gemeinde Gmünd im Bereich einer Fahrbahnverengung aufgrund einer Hangrutschung frontal gegen die Stirnseite der auf der Fahrbahn aufgestellten Betonleitwand. In weiterer Folge wurde das Auto in die Höhe katapultiert, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn am Dach zum Stillstand.