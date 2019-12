Negativbeispiel Bebauungsplan Obere Ebnerwiese

Facebook

Der Bebauungsplan für die Erweiterung der Wohnsiedlung "Obere Ebnerwiese" wurde als "Negativbeispiel" angeführt © KLZ/LUX

Gerhard Genser, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten, hat den Bebauungsplan "Obere Ebnerwiese" in der Stadt Spittal "als Negativbeispiel in Sachen Raumplanung" bezeichnet. Zur Sprache kam das Thema im Rahmen der Landtagsenquete "Raumordnung in Kärnten – Neu Denken" Anfang Dezember, wo Genser einer der Referenten war und vor rund 150 Meinungsbildnern aus Politik und Fachbeamten, den Bebauungsplan "Obere Ebnerwiese" vorgestellt hat. Genser: "Es handelt sich dabei um ein Negativbeispiel, wie auch heute noch Bebauungspläne erstellt werden, ohne schlüssiges Verkehrskonzept, ohne Infrastruktureinrichtungen und mit überwiegender Ausweisung von Einfamilienhäusern ohne ernsthafte Ansätze für eine verdichtete Bauweise."