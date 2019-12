Facebook

Schnellere Hilfe für Betroffene des Unwetters © KK/BFKO Spittal

Vor etwas mehr als einem Monat brachte ein dramatisches Unwetter in Kärnten massive Zerstörungen: Tief Detlef verursachte vor allem an Wohnhäusern und Straßen Schäden in Millionenhöhe. Die betroffenen Menschen werden noch monatelang mit den Aufräum- und Sanierungsarbeiten beschäftigt sein. „Wenn das mediale Interesse abflaut, fängt die eigentliche Arbeit erst an“, betonte Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner, der mit den betroffenen Gebieten in intensivem Austausch steht. „Wichtig ist, dass Hilfe jetzt schnell und möglichst unbürokratisch bei den Menschen ankommt.“ In der kommenden Regierungssitzung, am Dienstag, bringt er einen entsprechenden Akt zur Beschlussfassung ein.