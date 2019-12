Facebook

Die Marketingleitung des Tourismusverbandes ist besetzt © Kleine Zeitung

Die Marketingleitung des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO) ist besetzt. Seit 1. Dezember hat die 32-Jährige Victoria Ranacher-Lackner den Posten inne. Sie stammt aus Großkirchheim. Neun Jahre lang war sie bei Red Bull in Fuschl International On Premise Insight Managerin. Dabei ging es um jede Dose Red Bull, die in der Gastronomie über die Theken geht. Ihren Job dort hat sie aufgegeben, "weil sich für mich die tolle Möglichkeit aufgetan hat, für den Tourismus tätig zu sein", sagt Ranacher-Lackner. "Ich mag die Region sehr gerne, Osttirol ist total schön und ich habe es mit allen Facetten des Marketings zu tun. Insoferne ist die neue Herausforderung ein Glücksfall für mich". Ranacher-Lackner hat in Bozen und Salzburg Tourismusmanagement studiert, spricht sechs Sprachen und arbeitete in Italien, England und Südafrika.