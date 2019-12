Facebook

Kleine Geschäftsflächen und Wohnungen werden den Hauptplatz beleben © KK/Neustätter

Die Bauarbeiten am Hauptplatz in Spittal laufen auf Hochtouren. Ein Großprojekt des niederösterreichischen Baumeisters Kurt Neustätter soll Leben ins Spittaler Zentrum bringen. Dafür wurde die "Hauptplatz 17 Projekt GmbH" gegründet. Neustätter lebt seit fünf Jahren in Kärnten und treibt Wohnprojekte rund um den Millstätter See voran.