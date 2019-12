Am Sonntag, 15. Dezember, wird Robert Johann Thaler, Seelsorger in der Pfarre Spittal, zum Diakon geweiht. Der 40-Jährige ist seit September Pastoralpraktikant in Spittal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Thaler wird am Sonntag zum Diakon geweiht © KK/Sonntagsblatt, Gerd Neuhold

Am Sonntag, dem 15. Dezember, um 15 Uhr wird der Robert Johann Thaler, derzeit Pastoralpraktikant in der Stadtpfarre Spittal, in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Seckau zum Diakon geweiht.