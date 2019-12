Facebook

Die Hecke des Anstoßes © KK/Weninger

Weil ihre Hecke auf die Straße ragte, wurden Claus und Elke Weninger bei der Stadtgemeinde gemeldet. Diese richtete sich mit einem Schreiben an die Familie, dass die Hecke bis zur Grundgrenze zurückgeschnitten werden muss, und zwar so, dass auch bis in fünf Meter Höhe keine Äste mehr über die Straße ragen. "Wir haben die Hecke zurückgeschnitten", bestätigen die Weningers. Aber wieder kam es zu einer Meldung, dieser Rückschnitt sei nur fünf Zentimeter gewesen.