Erna Prugger will weiter für ihre Mühle kämpfen. © Markus Sebestyen

Die starken Niederschläge in Oberkärnten haben auch vor der mittlerweile kärntenweit bekannten Stoffbauermühle in Trebesing nicht halt gemacht. Wie berichtet ist die 83-jährige Besitzerin Erna Prugger aus Protest gegen einen Abrissbescheid für ihre 170 Jahre alte Mühle Anfang September in den Sitzstreik getreten. Dieser musste nach den Unwettern vor zwei Wochen bis auf Weiteres beendet werden. „Ich komme derzeit leider nicht zur Mühle. Überall kommt Wasser herunter, das wäre lebensgefährlich. Durch eine Mure ist ein kompletter Hang heruntergebrochen“, sagt die besser als Stoffbauer-Mutti bekannte Prugger. Sobald es Witterung und Aufräumarbeiten irgendwie zulassen, soll der Sitzstreik aber fortgesetzt werden. Wann es so weit sein wird, ist derzeit noch offen.