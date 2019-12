Villacher Pioniere waren zuletzt in Zlan im Einsatz, wo ein Hang weggespült wurde. Seit 16. November waren bis zu 80 Soldaten in der Region tätig.

Abgeschnittene Haushalte wurden mittels Hubschrauberflügen mit Lebensmitteln versorgt © KK/BFKDO/Walter Egger

Die schweren Unwetter der vergangenen Wochen mit anhaltenden Regen- und Schneefällen haben in Oberkärnten und Osttirol große Schäden angerichtet. Die Gemeinden Mallnitz, Stall im Mölltal, Feld am See und Stockenboi waren besonders getroffen. Seit dem 16. November waren bis zu 80 SoldatInnen in Oberkärnten im Assistenzeinsatz, um die Schäden zu beseitigen. Die Bezirkshauptmannschaften Spittal/Drau und Villach-Land hatten das Bundesheer zur Unterstützung angefordert. Bis zu fünf Hubschrauber bewegten in über 130 Flugstunden rund 45 Tonnen Material und Lebensmittel für die abgeschnittenen Kärntner Haushalte und unterstützten die Evakuierungen.