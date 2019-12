17 Studenten waren zehn Tage lang im Lesachtal zu Gast. Sie erlebten eine intensive Arbeitswoche und entwickelten Zukunftsmodelle für das Tal. Am Freitag wird das Ergebnis präsentiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Studenten der Technischen Universität Wien präsentieren ihre Ideen für das Tal © Hans Guggenberger

Obergail bei Liesing war zehn Tage lang Lebens- und Arbeitsraum für 17 Raumplaner von der Technischen Universität Wien. Sie machten sich in dieser Zeit Gedanken über die Entwicklung des Lesachtales. In ihren Zukunftsgeschichten für das Lesachtal planten sie schon weit voraus. Sie schilderten die Zeit in 20 Jahren und darüber hinaus.