Seit über zwölf Jahren wird die Radwegvariante mittels auskragender Platten entlang der Katschbergstraße (B 99) diskutiert. Nun geht es in die Bauphase. Bis 2021 soll das 3,6 Millionen Euro-Projekt abgeschlossen sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Arbeiten für die Errichtung der Rohtrasse im Bereich des Marienheimparkplatzes laufen © KK/Straßenbauamt, Schell

Die Vorbereitungsarbeiten für den Radwegbau in der Lieserschlucht entlang der B99 Katschberg Straße zwischen Spittal und Seeboden haben vor wenigen Tagen begonnen. Gestartet wurde mit der Errichtung der Rohtrasse im Bereich des Parkplatzes für das Pflegeheim Marienheim. "Die Vorarbeiten sind notwendig, damit wir im Frühjahr 2020 zügig weiterbauen können. Wir beginnen hier den Unterbau des Radwegs herzustellen. Diese Rohtrasse wird quasi in den Böschungsbereich zwischen der B99 und Lieserfluss hineingebaut. Wir werden hier in weiterer Folge auch noch eine Stützkonstruktion brauchen, um dem Radweg die notwendige Standsicherheit zu geben. Ob wir diese Arbeiten aber heuer noch abschließen können, hängt von der Witterung ab", heißt es seitens des Straßenbaureferates.