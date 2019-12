Mit Hubert Segner wurde aus einem gelernten Bäcker ein Berufsimker, der seine Leidenschaft weitergab. In 500 Bienenstöcken arbeiten mindestens 22 Millionen Bienen Seite an Seite mit der Familie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine "süße" Familie: Ruth Kronabetter, Toni, Daniela, Helga, Hubert und Robin Segner © Leopold Salcher

Am Betriebsstandort an der sogenannten „Segner-Kurve“ im Bereich der Westeinfahrt von Hermagor eröffnete am Samstag, am Tag des Honigs, die Imkerfamilie Segner einen neuen, überwiegend aus heimischem Holz von der Zimmerei Hochenwarter errichteten Schau- und Verkaufsraum. Vor mittlerweile 50 Jahren ließ der gelernte Bäcker Hubert Segner mit Gattin Helga seiner Imker-Leidenschaft freien Lauf. Rasch folgte der Schritt in die Selbständigkeit als Berufsimker. Gestartet wurde mit zwei Völkern.