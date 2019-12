Am Dienstag und am Donnerstag erhält man um 10 Euro in Spittal und Hermagor Kärntner Christbäume. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute.

Elisabeth Scheucher-Pichler, Präsidentin des Hilfswerks Kärnten, Landesrat Gruber, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf die Aktion © KK/Privat

Gegen eine Spende von 10 Euro werden in den Bezirksstellen des Kärntner Hilfswerks im Zuge einer gemeinnützigen Aktion Christbäume ausgegeben: Am Dienstag, 10. Dezember 2019, von 9 bis 12 Uhr in Spittal (Lutherstraße 7), am Donnerstag, 12. Dezember, ebenfalls von 9 bis 12 Uhr in Hermagor (Gösseringlände 7) solange der Vorrat reicht.

Landesrat Martin Gruber fördert die Aktion mit 15.000 Euro aus dem Agrarreferat des Landes. Mit dem Geld wurden 600 Christbäume bei Kärntner Christbaum-Bauern angekauft. "Wir hoffen, dass viele Menschen die Aktion des Kärntner Hilfswerks unterstützen", sagt Gruber. Der Erlös kommt sozialen Projekten für notleidende Kärntnerinnen und Kärntner zugute.