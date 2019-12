Facebook

Nicolas Cabon mag Tiere: Im Tiergarten Schönbrunn hat er seine Lehre abgeschlossen © Daniel Zupanc

Mehr Begeisterung geht kaum! „Schon als Kind wusste ich, dass ich Tierpfleger werden will. Jetzt bin ich einer – und hoffe, dass ich hier bis zu meiner Pensionierung bleiben kann.“

Nicolas Cabon ist 22 und kommt aus Sachsenburg. Aufgewachsen ist er mit Katzen und Kaninchen. In der Freizeit streifte er am Drauufer entlang und beobachtet Smaragdeidechsen und Feuersalamander, „am liebsten allein, denn mit Freunden war es zu lärmig“. Im letzten Schuljahr bewarb er sich auf gut Glück beim Tiergarten Schönbrunn, denn „mehr als Nein sagen kann man nicht“.

Das wollte man aber nicht und so erreichte ihn die Zusage mitten in der Matura: „Ich konnte die fröhliche Überraschung kaum glauben.“ „Wenn du das Gehege der Löwen reinigst, sie dich nicht aus den Augen lassen und sich anschleichen, wenn du ihnen den Rücken zuwendest – das ist schon ein mulmiges Gefühl“, erinnert sich „Nico“, wie er in seinem siebenköpfigen Team genannt wird. Zum Glück war eine Glasscheibe dazwischen und die Raubkatzen haben sich an ihn gewöhnt. Seine dreijährige Lehre führte ihn durch alle Reviere außer in das Aquarium – und bescherte ihm unter anderem folgende Erkenntnis: „Über Vögel habe ich mir nie groß Gedanken gemacht, aber nach zwei Monaten im Singvogelhaus war ich bekehrt.“