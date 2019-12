Das Dorfservice ist in die ehemalige Volksschule in Pusarnitz gezogen. Beim Tag der offenen Tür wurde auch gefeiert, das Dorfservice-Initiatorin Eva Altenmarkter-Fritzer mit dem "Lorbeer in Silber" ausgezeichnet wurde.

Hildegard Suntinger, Hannelore Hecher, Bürgermeister Klaus Rüscher, Eva Altenmarkter-Fritzer, AMS Chef Johann Oberlerchner und Regional-Koordinatorin Martina Wirnsberger © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Zum Tag der offenen Türe in den neuen Räumlichkeiten des Dorfservice in Pusarnitz in der ehemaligen Volkkschule trafen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, Gemeindevertreter und Netzwerkspartner und viele Interessiert. Es gab noch einen Grund zum Feiern: Eva Altenmarkter-Fritzer, Gründerin und Obfrau des Dorfservice, wurde kürzlich von Landeshauptmann Peter Kaiser in Klagenfurt mit dem "Lorbeer in Silber" für hervorragende freiwillige Tätigkeit ausgezeichnet. Das Dorfservice in Oberkärnten ist ein österreichweit ausgezeichneter Dienstleister, der seit nunmehr schon zwölf Jahren mit 170 freiwilligen Mitarbeiterinnen in fünfzehn Gemeinden tätig ist. Ganz unter dem Motto: "Das Dorservice, die Kraft aus dem Miteinander-Füreinander".