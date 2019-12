Es gibt grünes Licht vom Bildungsministerium für eine dislozierte Klasse des Peraugymnasiums Villach an der Neuen Mittelschule Hermagor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einem leer stehenden Geschoß der NMS Hermagor wird die AHS-Unterstufe als dislozierte Klasse des Villacher Peraugymnasiums im kommenden Schuljahr 2020/21 den Schulbetrieb aufnehmen © LEOPOLD SALCHER

Mit dem Schuljahr 2020/21 startet in Hermagor eine AHS-Unterstufenklasse. Das teilte Bildungsdirektor Robert Klinglmair am Freitag, nach intensiven Beratungen und einem Vor-Ort-Termin mit Sektionschefin Margareta Scheuringer vom Bildungsministerium mit. Stammschule dieser „dislozierten“ Klasse wird laut dem Bildungsdirektor das Peraugymnasium Villach. Räumlich untergebracht werde sie mit Unterstützung des Schulgemeindeverbandes Hermagor in einem separaten Trakt der Neuen Mittelschule Hermagor.