Über das Vermögen der "Carface" Kraftfahrzeug- und Folientechnik GmbH in Irschen wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet.

Der Irschener Betrieb "Carface" ist in die Insolvenz geschlittert © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Am Landesgericht Klagenfurt wurde über das Vermögen der "Carface" Kraftfahrzeug- und Folientechnik GmbH in Irschen (Simmerlach 161) ein Sanierungsverfahren eröffnet. Als Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin Silvia Anderwald aus Spittal bestellt. Die erste Gläubigerversammlung wurde für 14. Jänner 2020, 10.45 Uhr, am Landesgericht Klagenfurt angesetzt. Die Sanierungsplantagsatzung wird gesondert anberaumt. Forderungsanmeldungen können bis 30.12.2019 ab sofort über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden.