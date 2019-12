Facebook

Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau und dessen 29-jähriger Freund aus Spittal - beide beschäftigungslos - brachen am 25. Oktober in eine Wohnung eines 20-jährigen Mannes in Spittal ein, um dort illegale Suchtmittel bzw. Medikamente zu stehlen. Da sich das Opfer in der Wohnung befand, gelang es dem 29-Jährigen lediglich, einige Tabletten an sich zu nehmen.