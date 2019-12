Millstatt"Parkgebühren werden Gäste und Besucher abschrecken"

Facebook

Diese Parkflächen links und rechts der Helgolandstraße sind ab März 2020 gebührenpflichtig © MARTINA PIRKER

„Gratis-Parken in Millstatt ist Geschichte“, dessen ist sich Bürgermeister Johann Schuster bewusst. Bisher hat die Marktgemeinde Parkplatzflächen von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBF) gepachtet und gratis zur Verfügung gestellt. Die Pachtverträge wurden per 30. September seitens der ÖBF gekündigt. Davon betroffen sind insgesamt 200 Stellflächen im Bereich der Stiftswiese, in der Helgolandstraße sowie in der Seemühlgasse. Diese Parkplätze werden künftig von den ÖBF selbst bewirtschaftet. Bekanntlich planen die ÖBF, eine Tiefgarage für rund 300 Stellplätze unterhalb der Stiftswiese zu errichten. Auf Basis einer ganzjährigen, gebührenpflichtigen Bewirtschaftung der Parkplätze möchte man Daten gewinnen, die für die Dimension der Tiefgarage herangezogen werden können. Bisher war in der Seemühlgasse Gratis-Parken möglich. Das wird sich per 1. März 2020 ändern Foto © MARTINA PIRKER