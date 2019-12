Facebook

Mit der Spittal Card erhalten Kinder und Jugendliche günstige Tagesskipässe © KK/Goldeck Bergbahnen, Sam Strauss

Das Sport- und Jugendreferat der Stadtgemeinde Spittal an der Drau startet für die Wintersaison 2019/2020 in Kooperation mit den Goldeck Bergbahnen GmbH eine Skikartenaktion für Kinder (Jahrgang 2005 bis 2013) und Jugendliche (Jahrgang 2001 bis 2004). Sie erhalten an der Kassa der Goldeck Bergbahnen den Tagesskipass um 10 Euro anstatt 21 Euro (Kinder) oder um 15 Euro anstatt 32,50 (Jugendliche). Um in den Genuss einer günstigen Tageskarte zu kommen, muss man den Hauptwohnsitz in Spittal haben und die Spittal Card vorzeigen.