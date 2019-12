Am Samstag, 7. Dezember, finden die 50. Oberkärntner Einkehrtage in der Stadtpfarre Spittal/Drau statt. Leopoldinum-Direktor Martin Leitner hält einen Vortrag zum Thema "Leben nach dem Tod".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum 50. Mal lädt die Spittaler Pfarre zu den Einkehrtagen © (c) Rie-Press Pressefoto

Die traditionellen „Oberkärntner Einkehrtage“ feiern ein besonderes Jubiläum. Bereits zum 50. Mal lädt die Stadtpfarre Spittal/Drau am Samstag, 7. Dezember, ab 8.30 Uhr zum „Oberkärntner Einkehrtag“ ins Pfarrzentrum ein. Martin Leitner, Direktor des Überdiözesanen Priesterseminars Leopoldinum Heiligenkreuz, wird in Impulsreferaten unter anderem über das Thema „Leben nach dem Tod“ sprechen und vor allem auch die Buchreihe „Fontes Christiani“, die wichtige christliche Quelltexte aus Antike und Mittelalter erschließt, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellen.