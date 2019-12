Kleine Zeitung +

Berg, Lendorf, Millstatt, Rennweg, Spittal Sammelaktion für bedürftige Familien vor Geschäften

Vor einigen Oberkärntner Lebensmittelgeschäften können Kunden in der vorweihnachtlichen Zeit zusätzlich gekaufte Produkte als Spenden für Familien in Not abgeben.